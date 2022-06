"Bin großer Fan": Matthäus verteidigt Timo Werner

Lothar Matthäus sieht DFB-Stürmer Timo Werner nicht so kritisch wie andere.

Außerdem "sucht er die Zweikämpfe im Strafraum", lobte Matthäus den Profi des FC Chelsea weiter, gab aber zu: "Natürlich lässt er auch mal die ein oder andere Hundertprozentige liegen." Allerdings fehle es auf Werners Position im Sturmzentrum im deutschen Fußball generell an Alternativen.

Der 26-Jährige, der beim 1:1 (0:0) in der Nations League gegen Italien sein 50. Länderspiel bestritt, stand unter Hansi Flick in acht von zehn Spielen in der Startelf - zweimal fiel er verletzt aus. Trotz seiner immerhin sechs Tore wirkte er bisweilen wie ein Fremdkörper im DFB-Team. Auch bei Chelsea hatte der frühere Leipziger eine schwache Saison.