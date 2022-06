Nach 1:1: Mancini sehr zufrieden nach „Debütantenball“

Hoch zufrieden war Italiens Fußball-Nationaltrainer Mancini nach dem 1:1 gegen Deutschland zum Auftakt in der Nations League in Bologna.

Gelungener „Debütantenball“ der Azzurri: Hoch zufrieden war Italiens Fußball-Nationaltrainer Roberto Mancini nach dem 1:1 (0:0) gegen Deutschland zum Auftakt in der Nations League in Bologna. „Mir hat besonders gut gefallen, wie die jungen Talente aufgetreten sind - mutig gegen Deutschland, eine der besten Mannschaften der Welt. Nach dem zögerlichen Beginn haben sie die nötige Lockerheit gefunden“, resümierte der Coach, der nach dem 0:3 gegen Argentinien zuletzt heftig kritisiert worden war.

Die runderneuerten Azzurri treffen am Dienstag im zweiten Gruppenspiel auf Ungarn, das England überraschend 1:0 bezwang. Auch die italienischen Medien waren zufrieden. "Italien ist erwacht. Das Unentschieden gegen Deutschland ist ein Neustart", schrieb der Corriere dello Sport.

Die Gazzetta dello Sport ergänzte: "Mutige Azzurri geraten unter Druck, aber geben nicht nach. Wir hatten gehofft, den wahren Roberto Mancini wieder am Werk zu sehen, und in Bologna hat er wieder gezeigt, was er kann."