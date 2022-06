WSOP Vogelsang Zweiter Dan Smith gewinnt

Lange Zeit sah es so aus als könnte es bereits am sechsten Tag der diesjährigen WSOP das erste deutsche Bracelet geben. Doch ausgerechnet in der letzten Hand musste Christoph Vogelsang mit anschauen wie die schlechtere Hand gewann.

In der letzten Hand stellte Smith seinen Gegner All-In, Vogelsang bezahlt. Smith zeigte A♥️4♦️, der Deutsche hat mit A♣️10♣️ die bessere Hand. Aber die 4♠️ im Flop machte alle Hoffnungen zunichte. Vogelsang zeigte sich als fairer Verlierer und musste sich vom Moderator die Frage gefallen lassen, warum er denn immer so lange nachdenkt. „Das liegt vielleicht daran, dass ich auch im Leben ein Mensch bin, der sich nicht so gut für eine Sache entscheiden kann“, antwortete der in London lebende High Roller.