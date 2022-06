French Open, Finale der Herren: Rafael Nadal - Casper Ruud LIVE im TV, Stream, Ticker

Rafael Nadal kann am Sonntag seinen Paris-Rekord bei den French Open ausbauen. Vor dem Endspiel gegen Casper Ruud wird der spanische Sandplatzkönig aber von Zweifeln begleitet.

Rafael Nadal steht wieder einmal im Finale der French Open - und womöglich greift der spanische Tennisstar am Sonntag zum letzten Mal nach dem Grand-Slam-Titel in Paris. ( Rafael Nadal - Casper Ruud im Finale der French Open um 15 Uhr im LIVETICKER ).

Wie schon im Vorjahr, wie schon lange, macht ihm sein verletzter Fuß zu schaffen. In der Vorbereitung auf Roland Garros war der 36-Jährige in Rom angetreten und hatte dabei von „verrückten Schmerzen“ gesprochen.

In Paris wird er von seinem persönlichen Arzt begleitet, der ihm den womöglich letzten großen Triumph in der Stadt der Liebe ermöglichen soll. In den spanischen Medien wird von Schmerzmitteln und gar einer Betäubung des Fußes als Behandlungsmaßnahmen geschrieben.