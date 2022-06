Länderspiele unter Hansi Flick: DFB-Team weiter ungeschlagen

Bundestrainer Hansi Flick hat mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nach dem 1:1 in Italien weiterhin keine Niederlage hinnehmen müssen. Beim Remis zum Auftakt der Nations League in Bologna konnte die DFB-Auswahl die erste Niederlage allerdings erst spät abwenden. In zehn Spielen unter Flick stehen nunmehr acht Siege und zwei Remis in der Bilanz. (DFB-Zeugnisse: Zweimal Note 5)