FC Bayern: Präsident Herbert Hainer von Robert Lewandowski "überrascht"

„Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir keine wirtschaftlichen Nöte haben. Wir wollen die besten Spieler haben und Robert ist einer der besten“, sagte Präsident des FC Bayern laut dpa der Bild am Sonntag . „Deswegen gehe ich fest davon aus, dass er auch in der nächsten Saison bei uns spielt.“

Hainer zeigte sich „überrascht, dass Robert den Weg an die Öffentlichkeit gewählt hat. Ich hätte das an seiner Stelle nicht gemacht.“

Kahn kontert Lewandowski

Lewandowski hatte am vergangenen Montagmittag mit Bezug auf die gescheiterten Vertragsverhandlungen mit den Bayern auf einer Pressekonferenz verkündet: „Was sicher ist: Meine Ära bei Bayern München ist vorbei. Ich sehe keine Möglichkeit, meine Karriere in diesem Klub fortzusetzen angesichts dessen, was in den vergangenen Wochen vorgefallen ist.“