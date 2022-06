Anzeige

Darts: "Surreal!" Tragischer WM-Held Michael Smith schreibt in New York Geschichte „Surreal“: Bully Boy schreibt Geschichte

Smith in Tränen aufgelöst! Wright glänzt mit großer Geste

SPORT1

„Bully Boy“ Michael Smith triumphiert bei der großen Darts-Premiere im New Yorker Madison Square Garden. Die Krise nach dem WM-Finaldrama scheint überwunden.

Für „Bully Boy“ Michael Smith war es kein Sieg wie jeder andere. Man sah es an seinem emotionalen Jubel. Und hörte es an seinen Worten.

„Ich habe schon einige Turniere gewonnen, aber es ist surreal, im Madison Square Garden zu siegen“, hielt er nach seinem Triumph beim US Darts Masters im Hulu Theater in New York fest. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Anzeige

Michael Smith toppt Anderson, Wright und van Gerwen

Smith, tragischer Held im Finale der Darts-WM gegen „Snakebite“ Peter Wright, gewann das Einladungsturnier im Rahmen der World Series of Darts mit einem 8:4-Endspieltriumph über Michael van Gerwen. Auf dem Weg dorthin hatte er Doug Boehm, Gary Anderson (8:3) und Wright (8:6) ausgeschaltet - in einer furiosen Vorstellung gegen „Snakebite“ warf Smith acht 180er. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)

Auch gegen den dreimaligen Weltmeister van Gerwen präsentierte sich Smith in Hochform, landete weitere fünf 180er, toppte MvG auch beim Drei-Dart-Average (99,14 zu 96,79) und war auch sicherer bei den Checkouts (50 Prozent, 36,36 bei van Gerwen).

Der Sieg bei der großen Premiere in der ehrwürdigen Arena sorgte bei Smith für Glücksgefühle: „Jeder wollte hier gewinnen und es ist surreal, dass ich jetzt der bin, der es geschafft hat. Ich habe ein Turnier an einem der ikonischsten Orte der Welt gewonnen, als Erster überhaupt. Ich bin in Ekstase!“

112er-Finish zum Sieg! Michael Smith besiegt Finalfluch!