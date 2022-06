Haney neuer unumstrittener Weltmeister im Leichtgewicht

Devin Haney ist neuer unumstrittener Box-Weltmeister im Leichtgewicht. Der 23-Jährige besiegte am Sonntag in Melbourne den Australier George Kambosos.

Der amerikanische Box-Profi Devin Haney ist neuer unumstrittener Weltmeister im Leichtgewicht. Der 23-Jährige besiegte am Sonntag in Melbourne den Australier George Kambosos einstimmig nach Punkten. Haney blieb damit auch in seinem 28. Profikampf ungeschlagen.