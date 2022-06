Dritte Niederlage! Leon Draisaitl mit Edmonton Oilers vor dem Playoff-Aus

Der fünfmalige Meister aus Kanada verlor auch das dritte Spiel gegen die Colorado Avalanche mit 2:4 und könnte in der Best-of-seven-Serie schon in der Nacht zu Dienstag (2.00 Uhr) ausscheiden. (NEWS: Alles zur NHL)

Draisaitl ohne Scorerpunkt

Draisaitl blieb zum zweiten Mal in Folge ohne Scorerpunkt, nachdem er als erster Spieler in der NHL-Geschichte in sechs Playoff-Spielen nacheinander Mehrfach-Vorlagen gegeben hatte. Sein kongenialer Sturmpartner Connor McDavid brachte die Oilers im ersten Heimspiel der Serie zwar bereits nach 38 Sekunden in Führung, doch Waleri Nitschuschkin drehte das Spiel mit einem Doppelpack. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NHL)