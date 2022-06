Italien - Deutschland: Mancini witzelt über Donnarumma: "Er hat noch neun Finger"

Gianluigi Donnarumma krümmte sich vor Schmerzen und hielt sich mit leidvollem Blick die Hand, die Fans in Bologna bangten um ihren geliebten „Gigio“. Der italienische EM-Held schien sich bei einem Zusammenprall mit Antonio Rüdiger beim 1:1 (0:0) in der Nations League gegen Deutschland in der Schlussphase schwerer verletzt zu haben.