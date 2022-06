WWE-Juwel macht's besser als Brock Lesnar: Julius Creed mit spektakulärer Hommage

Julius Creed zeigte bei WWE NXT In Your House eine Shooting Star Press © WWE

Bei WWE NXT In Your House erreichen die Ringer-Brüder Julius und Brutus Creed ihren vorläufigen Karriere-Höhepunkt. Julius krönt den Auftritt mit einer spektakulären Hommage.

Zwei der heißesten Jungstars bei WWE haben ihren bislang größten Erfolg in der weltgrößten Wrestling-Liga gefeiert - und wie!

Bei NXT In Your House 2022 - der an die gleichnamige WWF-Show der Neunziger angelehnte Großveranstaltung des Aufbaukaders NXT haben sich Julius und Brutus Creed als neue Tag Team Champions des Rosters gekrönt. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)