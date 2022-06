Bayern-Wunschspieler und Liverpool-Star Sadio Mané erzielt für Senegal einen Dreierpack

So ist der Stand bei Mané und den Bayern

Bayern-Flirt Sadio Mané hat am ersten Spieltag der Afrika-Cup-Qualifikation mit dem Senegal einen souveränen Sieg eingefahren und avancierte mit drei Toren zum Matchwinner.

Gegen Benin setzte sich der Titelverteidiger souverän mit 3:1 durch und übernimmt damit die Tabellenführung in Gruppe L. Des Weiteren ist Mané nach seinem Dreierpack zum Rekordtorschützen seines Landes aufgestiegen.

Der 30-Jährige, der noch bis Juni 2023 an den FC Liverpool gebunden ist, möchte die Reds nach SPORT1 -Informationen in diesem Sommer verlassen. Der FC Bayern München gilt als ganz heißer Kandidat für eine Verpflichtung des Flügelstürmers.

Klopp: „Er ist ein herausragender Spieler“

Stellt sich die Frage, wer Mané bei der Klopp-Elf ersetzen könnte, denn diese Fußstapfen sind für einen Nachfolger gewaltig. In der Champions League traf der Angreifer in der abgelaufenen Saison fünfmal sowie 16 Mal in der Premier League, wo er insgesamt auf 111 Treffer kommt.