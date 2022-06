Nations League: England mit Fehlstart, Türkei souverän

Fehlstart für die Three Lions: Die englische Fußball-Nationalmannschaft hat zum Auftakt der Nations League mit 0:1 (0:0) gegen Aufsteiger Ungarn verloren. Begleitet wurde das Duell der beiden deutschen Gruppengegner in Budapest von einem erneuten Eklat, als ungarische Fans beim Kniefall der Engländer vor dem Spiel buhten.

In den weiteren Spielen am Samstagabend besiegte die Türkei mit dem deutschen Trainer Stefan Kuntz in der Liga C die Färöer souverän mit 4:0 (1:0). Finnland mit Torwart Lukas Hradecky von Bundesligist Bayer Leverkusen kam hingegen in der Liga B nicht über ein 1:1 (1:0) gegen Bosnien-Herzegowina hinaus.