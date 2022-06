Nations League: Italien - Deutschland 1:1, Kimmich rettet Remis gegen Angstgegner

In der ersten Partie der Liga 1 der Nations League kam das Team von Bundestrainer Hansi Flick trotz einer teilweise drückenden Überlegenheit nicht über ein 1:1 (0:0) gegen die Italiener hinaus. ( Das Spiel zum Nachlesen im Liveticker )

Und das, obwohl Italien nach dem Verpassen der WM und einer herben 0:3-Klatsche gegen Argentinien im Finalissima aktuell ziemlich in der Krise steckt.

Dass Deutschland in der Nations League nun trotzdem nicht triumphieren konnte, passt ins Bild. In 35 Spielen zuvor gegen Italien konnte die DFB-Elf nur acht Siege verzeichnen und musste 15 Niederlagen hinnehmen – in acht Partien bei Welt – und Europameisterschaften gewann das deutsche Team gar noch kein einziges Spiel.