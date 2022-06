Grand-Final der Virtual Bundesliga auf Sport1 startet mit einigen Überraschungen

Beim Grand Final um die deutsche Meisterschaft in Fifa 22 scheiden zum Start des Turniers gleich einige bekannte Namen aus. Auch ein E-Nationalspieler verabschiedet sich an Tag eins.

Musti vom FC St. Pauli, seines Zeichens E-Nationalspieler und amtierender DFB-E-Pokalsieger, schied nach drei Niederlagen aus vier Spielen, schon am ersten Tag aus und verpasste somit den Finaltag am Sonntag.

Musti war aber nicht der einzige namhafte Spieler, der auf der X-Box bereits am ersten Tag ausschied. Auch für den beim FC Ingolstadt spielenden Eisvogel und Fokus Stylo, war nach Tag eins Schluss.

Ex-Meister MegaBit rettet sich in Tag zwei

Am Finaltag werden zunächst die letzten Teilnehmer für die K.O-Runde ausgespielt, ehe in dieser dann der neue deutsche Meister in Fifa 22 ausgespielt wird.