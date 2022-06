ELF: Centurions schlagen Rams im Eröffnungsspiel

Die Cologne Centurions haben einen erfolgreichen Start in die neue Saison der European League of Football (ELF) hingelegt.

Im Auftaktspiel siegten die Kölner im South-Conference-Duell mit den Istanbul Rams vor heimischem Publikum mit 40:38 (20:12). Die Centurions waren in der Premierensaison im Halbfinale am späteren Sieger Frankfurt Galaxy gescheitert, für Istanbul war es das erste Spiel in der noch jungen Liga.