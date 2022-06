BBL: Bonn wehrt ersten Bayern-Matchball ab

Die Telekom Baskets Bonn haben in den Play-offs der Basketball Bundesliga (BBL) den ersten Matchball von Bayern München abgewehrt und dürfen weiterhin vom ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte träumen. Die Baskets siegten in einem spannenden Spiel drei mit 86:84 (45:40) in München und verkürzten in der Best-of-five-Serie auf 1:2. Spiel vier findet am Pfingstmontag (18.00 Uhr) erneut im Audi Dome statt.