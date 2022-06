Nations League: England startet mit historischer Niederlage in Ungarn

England startet mit einer bitteren Niederlage in die Nations League. Im Duell der deutschen Gruppengegner unterliegen die Three Lions Ungarn.

Die englische Fußball-Nationalmannschaft ist mit einer bitteren Niederlage in die Nations League gestartet.

In der Puskas Arena in Budapest besiegte Aufsteiger Ungarn den EM-Zweiten mit 1:0 (0:0). Es war Englands erste Niederlage gegen die Osteuropäer seit 1962!

Das Team von Gareth Southgate steht damit früh unter Zugzwang. Am Dienstag (20.45 Uhr) geht es für die Three Lions in München gegen die deutsche Auswahl. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Nations League)