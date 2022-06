Nico Schlotterbeck erläutert seinen Wechsel zum BVB und verrät Vorbilder

Nico Schlotterbeck wird bald in Schwarz-Gelb auflaufen . Der deutsche Nationalspieler wechselt für 20 Millionen Euro plus mögliche Boni vom SC Freiburg zu Borussia Dortmund.

In seinem ersten Interview bei BVB-TV erklärte der gebürtige Waiblinger, worauf er „richtig Bock“ habe, welche Rolle die Fans für ihn spielen und was der ausschlaggebende Grund für seine Entscheidung war, nach Dortmund zu wechseln - trotz zahlreicher anderer Angebote.

So überzeugte der BVB Schlotterbeck

Vor allem auf die Atmosphäre und Stimmung im Signal Iduna Park mit 80.000 Fans: „Die (Vorfreude, Anm. d. Red.) ist brutal groß, weil du für solche Spiele Fußball spielst. Und ich habe, glaub ich, ein Spiel hier fünf Minuten unter vollen Rängen gespielt, und da habe ich auch nicht so gut gespielt, als ich reinkam. Ich will die nächsten Jahre hier meine Top-Leistung abrufen und mit den Fans im Rücken können wir etwas ganz Großes erreichen.“

Und Schlotterbeck schickte gleich eine Ansage an den Rivalen und Bundesliga-Rückkehrer FC Schalke 04. „Ich glaube, hier sind die Derbys noch einmal ganz anders als bei anderen Klubs. Ich habe das Berlin-Derby nur ohne Zuschauer erlebt. Wenn ich hier das Revier-Derby mit Fans erlebe, ist das etwas ganz anderes. Für solche Spiele spielt man Fußball und die werden wir dann auch in naher Zukunft gewinnen.“ 1:0 für Schlotterbeck - Schalke null!

Ex-Freiburger spricht über Vorbilder Hummels und Süle

Nicht unwahrscheinlich ist, dass er im Revier-Derby an der Seite von gleich zwei Vorbildern verteidigen wird. „In der entscheidenden Phase meiner Jugend war Mats (Hummels, Anm. d. Red.) mit der beste Innenverteidiger in Deutschland und weltweit. Da hat man hochgeschaut. Und wenn man jetzt mit ihm in einem Team spielen darf, dann macht das einen unendlich glücklich“, so Schlotterbeck.