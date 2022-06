Was läuft das zwischen Klopp und Pogba nach dessen Aus bei ManUnited?

Zuletzt wurde vor allem über eine Rückkehr zu Juventus Turin spekuliert. Allerdings wetteifern Real Madrid und Paris Saint-Germain ebenfalls um den 29-Jährigen, was die spanische Zeitung AS auf der Titelseite der Samstagsausgabe bestätigt.

Pogba sagt City ab - Liverpool und Chelsea mit Interesse

Kann Klopp Pogba zu alter Stärke führen?

Diesen gibt es allerdings auch bei Real mit Carlo Ancelotti und bei Juve mit Massimiliano Allegri. Einzig PSG hat keinen vorzuweisen, was sich ändern könnte, wenn Zinédine Zidane in Paris übernehmen sollte. So oder so: Pogba hat die Qual der Wahl.