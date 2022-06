Handball: Melsungen beendet Negativlauf beim BHC

Die MT Melsungen beendet ihren Negativlauf in der Handball-Bundesliga.

Die Mannschaft von Trainer Roberto Garcia Parrondo setzte sich am Samstag mit 31:24 (14:9) beim Bergischen HC durch und feierte damit den ersten Sieg nach zuvor sechs Niederlagen in Folge.

Die deutschen Nationalspieler Kai Häfner und Julius Kühn waren in der Wuppertaler Uni-Halle mit jeweils sechs Toren die besten Werfer für die Nordhessen, die als Tabellenachter die Teilnahme am internationalen Geschäft in der kommenden Saison bereits abschreiben mussten.