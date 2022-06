FC Liverpool: Sadio Mané zieht es wohl zum FC Bayern - wird Martin Terrier Nachfolger?

Mohamed Salah, Roberto Firmino und Sadio Mané – mit dieser offensiven Dreierreihe sorgte der FC Liverpool jahrelang in England und europaweit für Furore. Doch nun droht der brandgefährliche Dreizack auseinanderzubrechen!

Während Firmino bereits in der abgelaufenen Saison von Diogo Jota und Luis Diaz der Rang abgelaufen wurde, lieferten Salah und Mané weiter konstant starke Leistungen ab und sind aus der Reds-Startelf eigentlich nicht wegzudenken.

Mané zum FC Bayern?

Doch ab der kommenden Saison muss Trainer Jürgen Klopp aller Voraussicht nach auf einen seiner beiden Megastars verzichten – Mané will den Verein nach sechs Jahren verlassen, der FC Bayern gilt als ganz heißer Kandidat .

Wie Salah ist auch der Senegalese noch bis 2023 an Liverpool gebunden, doch während sich der Ägypter zumindest für eine weitere Saison zu den Reds bekannt hat, sucht Mané offenbar eine neue Herausforderung.

Klopp voll des Lobes für Senegalesen

Stellt sich die Frage, wer Mané bei der Klopp-Elf ersetzen könnte, denn diese Fußstapfen sind für einen Nachfolger gewaltig. In der Champions League traf der Angreifer in der abgelaufenen Saison fünfmal sowie 16 Mal in der Premier League, wo er insgesamt auf 111 Treffer kommt.