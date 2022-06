Offiziell: Borussia Mönchengladbach holt Daniel Farke als neuen Trainer

Der Verein verkündete die Verpflichtung am Samstag offiziell. Wie SPORT1 am Samstag schon im Vorfeld berichtete , unterschreibt der 45-Jährige einen Dreijahresvertrag.

Farke zum ersten Mal Trainer in der Bundesliga

Vorgestellt werden soll der neue Mann am Sonntag um 11.30 Uhr auf einer Pressekonferenz.

Für Farke ist es die erste Traineranstellung in der Bundesliga, nachdem der gebürtige Westfale zuvor die Zweitvertretung von Borussia Dortmund trainierte, mit Norwich City zwei Mal in die Premier League aufstieg und zuletzt beim FK Krasnodar in Russland tätig war.