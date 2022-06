Bestätigt! Liebes-Aus bei Gerard Piqué und Shakira

„Wir bedauern, bestätigen zu müssen, dass wir uns trennen. Zum Wohle unserer Kinder, die für uns an erster Stelle stehen, bitten wir um Respekt für ihre Privatsphäre. Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis“, hieß es in einer knappen Erklärung der Kommunikationsagentur der Künstlerin. (NEWS: Alle aktuellen Infos zu La Liga)

Shakira und Piqué: Traumpaar trennt sich

In den letzten Tagen hatte es immer wieder Gerüchte um eine Trennung gegeben.

In einem Statement auf Twitter ließ Shakira außerdem wissen, warum sie vor kurzem in einem Krankenwagen gesehen worden war. Ihr Vater habe einen leichten Unfall gehabt, sie habe ihn lediglich auf dem Weg in die Klinik begleitet.