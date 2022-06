Bizarre Situation in Nations League: England bei Geisterspiel vor 36.000 Fans

Anzeige

Lineker kitisiert UEFA: "Absolutes Gemetzel"

Die englische Nationalmannschaft muss in der Nations League in Ungarn ran. Eigentlich ein Geisterspiel - und doch wird die Puskas Arena gut gefüllt sein.

Die englische Nationalmannschaft trifft in der Nations League am Samstag auf Ungarn - und zur Überraschung der Three Lions wird das Auswärtsspiel gut besucht sein.

Rund 36.000 Zuschauer werden erwartet. Eigentlich eine recht kleine Zahl, wenn man bedenkt, dass die Puskas Arena 67.000 Fans aufnehmen könnte. Aber eine sehr große Zahl, wenn man bedenkt, dass die Partie nach einer Strafe der UEFA unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden sollte.

Zur Erinnerung: Ungarn war nach dem Fehlverhalten seiner Fans beim EM-Spiel in München gegen die deutsche Nationalmannschaft von der UEFA sanktioniert worden. Von fünf angeordneten Geisterspielen wurden zwei zur Bewährung ausgesetzt. Die FIFA hatte im September zusätzlich noch einen Fan-Ausschluss für zwei Spiele angeordnet, nach rassistischen Anfeindungen beim letzten Besuch des englischen Teams.

Southgate von Zuschauerzahl überrascht

Der Guardian berichtet nun, dass der ungarische Fußballverband trotzdem eine Möglichkeit gefunden hat, um sein Stadion zumindest teilweise zu füllen. Denn Kinder unter 14 Jahren sind von den Sanktionen ausgenommen. Für jedes zehnte Kind muss aber auch ein Erwachsener mit ins Stadion gelassen werden.

Um die 3.300 volljährige Fans dürften daher wohl in der Arena sein.

England will das Schlupfloch im Sanktionskatalog der UEFA selbst nutzen, wenn sie am 11. Juni vor leeren Rängen gegen Italien antreten müssen. Erwartet werden hier aber Zuschauerzahlen von rund 3.000. Die deutlich höhere Nummer in Ungarn sorgte daher für Verwunderung.

„Ich glaube, wir sind alle überrascht“, sagte Englands Trainer Gareth Southgate am Tag vor der Partie. Allerdings seien die Dinge in dem Moment, in dem man Strafen aussprechen müsse, ohnehin schon zu weit gegangen. „Erziehung ist der Schlüssel und die jungen Menschen im Stadion werden diese Botschaft hoffentlich morgen mitnehmen.“









