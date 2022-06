Deutsche Formel-E-Piloten wieder ohne Podestplatz

In der Gesamtwertung rückte der Franzose Jean-Eric Vergne durch seinen zweiten Platz bis auf fünf Zähler an den in Jakarta fünftplatzierten Spitzenreiter Stoffel Vandoorne aus Belgien heran. Lotterer belegt vor dem zehnten Lauf am 2. Juli in Marrakesch/Marokko Rang sieben unmittelbar vor Wehrlein.