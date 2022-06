Gladbach: Daniel Farke soll nach Favre-Absage Trainer von Borussia Mönchengladbach werden

Nach der unerwarteten Absage von Lucien Favre hat Gladbach einen neuen Topfavoriten. Nach SPORT1-Informationen handelt es sich um einen Trainer, der noch nie zuvor in der Bundesliga trainierte.

Favres Sinneswandel ebnete Farke nun wohl den Weg an den Niederrhein. SPORT1 kann einen kicker -Bericht bestätigen, dass er der Top-Favorit auf den Trainerposten ist.

Farke soll Gladbach wieder flott machen

Zwar wurden auch Gespräche mit Vincent Kompany geführt, doch der Belgier steht vor einem Engagement auf der Insel. Der Ex-HSV-Profi soll Absteiger FC Burnley zurück in die Premier League führen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Für Farke wäre es seine erste Traineranstellung in der Bundesliga, nachdem der gebürtige Westfale zuvor die Zweitvertretung von Borussia Dortmund trainierte, mit Norwich City zwei Mal in die Premier League aufstieg und zuletzt beim FK Krasnodar in Russland tätig war.