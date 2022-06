Ralf Rangnick siegt mit Österreich in Nations League - England-Presse spottet über Manchester United

Österreichs Presse zeigte sich begeistert vom Spiel und dem neuen Coach. In England wird Rangnicks Coup auch als Zeichen an Manchester United verstanden, nachdem dieser seine angedachte Beratertätigkeit dort nun doch nicht antreten werde.

ÖSTERREICH

Kleine Zeitung: „Das Gästeteam war von Neo-Nationaltrainer Ralf Rangnick scharfgemacht worden, die Österreicher spitzten auf die Sensation und ließen sich nicht lumpen. Sie scheuten auch nicht das Spiel mit dem Feuer, was vorher war, wurde ins Reich der Vergessenheit geschickt, Risiko, was willst du mehr. Am Ende lag sich das rot-weiß-rote Team in den Armen - im Anschluss an einen letztlich souveränen 3:0-Auswärtssieg zum Start der Nations League.“