Felix Magath nennt Problem bei Lewandowski und FC Bayern - Trainer äußert sich auch zu Hertha BSC

Einfach so daher gesagt war der Satz nicht, wie er nun im Interview mit dem Blick verriet: „Das ist mein Job daheim. So kam ich nach der erfolgreichen Rettung nach Hause und machte das, was ich davor auch gemacht habe: Ich hackte Holz.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten war beim 68-Jährigen dabei groß. Denn vor allem in Sachen Erfahrung macht ihm in der Bundesliga so schnell niemand was vor.