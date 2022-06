Rallye: Lappi nach Unfall raus - Tänak führt

Führungswechsel bei der Rallye-WM auf Sardinien: Nach dem Unfall des bisherigen Spitzenreiters Esapekka Lappi (Finnland/Toyota), der in der zehnten Wertungsprüfung die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und dabei die Aufhängung irreparabel beschädigte, hat nun Hyundai-Pilot Ott Tänak (Estland) die Nase vorn.

Lappi hatte beim fünften WM-Lauf der Saison planmäßig das Auto von Weltmeister Sebastien Ogier (Frankreich) übernommen, der in diesem Jahr auf eigenen Wunsch nur einige ausgewählte Rallyes fährt. Beim nächsten WM-Lauf Ende Juni in Kenia sitzt Ogier wieder am Steuer.