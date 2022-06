Sexvideo-Affäre beendet: Endgültige Entscheidung bei Karim Benzema

Benzema, der am 28. Mai mit Real Madrid zum fünften Mal die Champions League gewonnen hatte, war zu einem Jahr Gefängnis auf Bewährung sowie einer Zahlung von 75.000 Euro verurteilt worden. Benzema war der Beihilfe zur versuchten Erpressung seines ehemaligen französischen Nationalmannschaftskollegen Mathieu Valbuena für schuldig befunden worden.

Benzema nach Skandal mittlerweile zurück im Nationalteam

Das Urteil fiel um zwei Monate höher aus, als die Staatsanwaltschaft gefordert hatte. Benzema legte Berufung ein, diese hätte am 30. Juni und 1. Juli in Versailles verhandelt werden sollen.

Benzema wurde von Nationaltrainer Didier Deschamps mittlerweile wieder begnadigt, am Freitag schoss er bei der 1:2-Niederlage gegen Dänemark in der Nations League sein 37. Tor im 95. Länderspiel. Valbuena (37) spielte in der vergangenen Saison bei Olympiakos Piräus.