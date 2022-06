NHL: Rangers nach zweitem Heimsieg auf Finalkurs

Die New York Rangers sind in den Playoffs der NHL nur noch zwei Siege vom Finale um die Stanley-Cup entfernt.

Die New York Rangers sind in den Playoffs der NHL nur noch zwei Siege vom Finale um die Stanley-Cup entfernt und haben ihre Ambitionen auf den ersehnten ersten Meistertitel seit 1994 untermauert.

Die „Broadway Blueshirts“ gewannen im Madison Square Garden mit 3:2 auch das zweite Spiel der „best of seven“-Halbfinal-Serie gegen Titelverteidiger Tampa Bay Lightning.

„Das ist ein riesiger Sieg für uns, aber wir bereiten uns jetzt schon auf den nächsten vor“, sagte Coach Gerard Gallant nach dem achten Heimerfolg in Serie.

Tampa in Heimspielen unter Druck

In den beiden Heimspielen des East Finals am Sonntag (21.00 Uhr) und in der Nacht zu Mittwoch (2.00) steht Tampa Bay, Meister der vergangenen beiden Jahre, nun unter Druck.