WWE SmackDown: Ronda Rousey bekommt es mit Bret-Hart-Nichte Natalya zu tun Bret Harts Nichte fordert Ronda Rousey

Hier feiert Ronda Rousey ihr Mega-Comeback bei WWE

Martin Hoffmann

Bei WWE SmackDown wird die nächste Herausforderin von Damenchampion Ronda Rousey gekürt, Weggefährtin Natalya sticht fünf Rivalinnen aus.

Später Karriere-Höhepunkt für eine der verdientesten Wrestlerinnen bei WWE: Natalya hat sich bei der TV-Show Friday Night SmackDown zur nächsten Herausforderin von Superstar Ronda Rousey aufgeschwungen.

Die Tochter der verstorbenen Legende Jim „The Anvil“ Neidhart - und Nichte der Ikone Bret „The Hitman“ Hart - gewann eine Six Pack Challenge, in die WWE außerdem Partnerin Shayna Baszler, Raquel Rodriguez, Shotzi, Aliyah und die Chinesin Xia Li geschickt hatte. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)

Natalya und Ronda Rousey haben Vorgeschichte

Eigentlich soll WWE für die Veranstaltung Hell in a Cell ein Match von Damenchampion Rousey gegen Sasha Banks geplant haben, das erledigte sich durch den realen Boykott-Eklat um Banks und Partnerin Naomi.

Natalya und die UFC Hall of Famerin Rousey haben eine Vorgeschichte, die kanadische Herausforderin war entscheidend beteiligt an Rouseys Wrestling-Training und hat privat Freundschaft mit ihr geschlossen. Schon bei Rouseys erstem WWWE-Engegament gab es Ende 2018 ein sehenswertes Duell der beiden.

Rousey trat Natalya nach ihrem Sieg gegenüber, der Titelkampf steigt jedoch noch nicht am Sonntag, sondern zu einem noch unbestimmten Zeitpunkt.

Madcap Moss fordert Happy Corbin, Riddle wieder betrogen

Neu auf die Card kam dafür bei SmackDown ein „No Holds Barred Match“ ohne Regeln zwischen Happy Corbin und dessen ehemaligem Lakai Madcap Moss.

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

Ex-Footballer Moss, zuletzt von Corbin mit einer Attacke schachmatt gesetzt, kehrte bei SmackDown in leicht verändertem Look (ohne Hosenträger) zurück und erklärte, dass er sein altes Selbst als Corbins Witzeerzähler „begraben“ hätte. Es kam sofort zum Kampf, den Corbin schnell durch Disqualifikation gewann, als er einen von Corbin ins Spiel gebrachten Stuhl einsetzte - am Sonntag gibt es keine Regel-Hindernisse mehr.

Eine weitere Neuigkeit: Drew McIntyre machte vor seinem Auftaktmatch offiziell, dass er WWE Universal Champion Roman Reigns bei der Europa-Megashow Clash at the Castle im September herausfordern werde.

Reigns‘ aktueller Rivale Riddle scheiterte derweil im Hauptkampf am Versuch, sich mit Ersatzpartner Shinsuke Nakamura die Tag-Team-Titel von den Usos zurückzuholen. Der mit Reigns und den Usos verbündete Sami Zayn war am Ende Zünglein an der Waage, als er Riddle durch das Einspielen von Reigns‘ Musik ablenkte.

Die Ergebnisse von WWE Friday Night SmackDown am 3. Juni 2022:

The Brawling Brutes besiegen Drew McIntyre & The New Day

Jinder Mahal besiegt Humberto

WWE SmackDown Women‘s Title #1 Contendership Match: Natalya besiegt Aliyah, Raquel Rodriguez, Shayna Baszler, Shotzi, Xia Li

Happy Corbin besiegt Madcap Moss durch Disqualifikation