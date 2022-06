CM Punk verkündet Schock-Nachricht bei AEW Rampage: "Arm gebrochen"

Gerade erst nach neun Jahren auf den Wrestling-Gipfel zurückgekehrt, nun das: Der frisch gekürte AEW World Champion CM Punk hat sich in der Nacht zum Samstag mit schlechten Nachrichten an die Fans gewandt.

Schon vorab hatte Punk die Tragweite seines Auftritts klar gemacht, indem er via Twitter von einer „wichtigen“ Nachricht in Bezug auf den Titel und „meine Karriere“ gesprochen hatte.

CM Punk bleibt trotz Verletzung Champion

Punk - der am vergangenen Sonntag beim Pay Per View Double or Nothing Hangman Page entthront hatte - hielt eine kämpferisch-emotionale Rede, in der er versprach, dass dies nicht das Ende sein und er besser und stärker zurückkommen werde. Er habe den Fans versprochen, bei seinem Comeback für sie zu kämpfen, „bis die Räder abfallen“, seine Räder seien aber nicht abgefallen, eines sei gebrochen und er werde sich von diesem „Huckel auf dem Weg“ erholen.