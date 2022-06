Niederlande gewinnen erstmals seit 1997 gegen Belgien

Die Niederlande haben das 128. „Derby der Lage Landen“ in Belgien klar gewonnen.

Die Niederlande haben das 128. „Derby der Lage Landen“ in Belgien klar gewonnen. Zum Auftakt der neuen Nations-League-Saison bezwang das Oranje-Team den Nachbarn in Brüssel auch in der Höhe verdient mit 4:1 (1:0). Damit ist die Elftal von Bondscoach Louis van Gaal bereits seit zehn Spielen ungeschlagen.