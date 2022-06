NBA: Al Horford wird vom 109-Millionen-Flop zum Final-Helden der Boston Celtics

Mega-Comeback! Horford führt Celtics zu Sieg in Spiel 1

Al Horford ist der große Held der Boston Celtics in Spiel 1 der NBA-Finals. Dabei war die Karriere von „Big Al“ schon an die Wand gefahren. Bis der Anruf des Teams, das er eigentlich nie verlassen wollte, alles änderte.

Sechs von acht Dreier-Versuchen verwandelte der 2,08 Meter große „Big Al“, der tags darauf seinen 36. Geburtstag feierte, und stahl beim 120:108 in San Francisco den gefeierten „Splash Brothers“ der Warriors die Wurfshow.

Al Horfords Karriere war schon an die Wand gefahren

„Irgendwie haben mich die Jungs immer wieder gefunden. Und ich habe die Dinger einfach reingehauen“, sagte der Teamkollege von Nationalspieler Daniel Theis (3 Punkte in 6 Einsatzminuten) - dessen eigene Spielzeit gerade unter anderem auch unter Horfords Gala-Form stark leidet.

Horford rückte sich selbst also nicht in den Vordergrund. Musste er auch nicht. Seine Geschichte erzählt sich von selbst.

Dem Mann, der als ersten Spieler aus der Dominikanischen Republik Meister werden würde, winkt das Happy End einer eigentlich schon an die Wand gefahrenen Karriere. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)

Abschied aus Boston nach Irving-Abgang

„Ich war wirklich abgeschrieben“, erinnert sich Horford an den Karriere-Tiefpunkt, den er vor nicht allzu langer Zeit erlebt hatte.

Horford wäre in Boston geblieben

Dabei verriet er später: Hätte er gewusst, dass die Celtics Irving mit Kemba Walker ersetzen, wäre er gleich in Boston geblieben.

Stattdessen bog seine Karriere in die falsche Richtung ab.

Bei Sixers gefloppt, von OKC freundlich aussortiert

An der Seite von Joel Embiid fand Horford in Philly nicht zu alter Stärke und landete auf der Abschussliste, Oklahoma City übernahm aus taktischen Gründen - im Gegenzug wurden wertvolle Draftpick-Rechte verschachert - die Reste von Horfords Monster-Vertrag.

Nach kaum mehr als drei Monaten veröffentlichte OKC ein Statement voller freundlicher Worte (“Al war nicht weniger als spektakulär“ - „absoluter Vollprofi“ - „riesiger Einfluss aufs Team“) - und der Nachricht, dass er mitten in der Saison aussortiert wird.

Al Horford war in Oklahoma City am Tiefpunkt - nun ist er Final-Faktor bei den Boston Celtics

Trade mit Kemba Walker als Rettung

Als er im Sommer 2021 den Anruf des neuen Boston-Managers Brad Stevens kam, der in seiner ersten Celtics-Zeit noch Horfords Trainer war, brach die Freude nicht nur aus dem Big Man heraus. „Ich bin mit meiner Familie gerade von einem Besuch bei meiner Mutter in Atlanta heim gefahren. Wir haben alle vor Freude geschrien. Ich war total begeistert und dankbar“, erzählte er vor den Finals.

So landete Horford wieder in Boston und fand dort eine völlig andere Situation vor, als bei seinem Abgang: Der einstige Mentor für die Jungstars Tatum, Brown und Smart ist jetzt der Rollenspieler. Aber der Big Man nahm das an, schuftete sich zum Leistungsträger zurück und steht im 15. NBA-Jahr erstmals im Finale.