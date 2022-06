Formel 1: Daniel Ricciardo erklärt die obszöne Botschaft auf seinem Helm

Formel 1 statt Champions-League-Finale: Diese Stars sind in Monaco

Eine anstößige Notiz auf dem Helm von Ricciardo gerät beim GP von Monaco in den Blickpunkt. Nun äußert sich der Australier selbst.

Bei McLaren-Pilot Daniel Ricciardo wurde auf der Rückseite seines Helms beim Grand Prix von Monaco am vergangenen Wochenende die Buchstaben ‚FEA‘ entdeckt.

Die Helme dienen den Fahrern der pfeilschnellen Rennautos nicht mehr nur zur Sicherheit, sondern werden häufig auch genutzt, um mit speziellen Designs eine persönliche Botschaft in die Welt zu schicken.

Ricciardo-Botschaft an Kritiker?

Der Australier gab nun allerdings zu verstehen, dass der Spruch an keine spezielle Person oder Gruppe gerichtet sei, sondern ihm vielmehr persönlich weiterhelfe.

„Ich benutze gerne Akronyme, um mich zu motivieren. Es ist ehrlich gesagt an niemanden gerichtet. Das ist etwas, das ich schon seit ein paar Jahren sage, und es bringt mich einfach an einen Ort, an dem ich glücklich bin,“ sagte Ricciardo Fox Sports.