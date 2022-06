Josko Gvardiol fällt für Nations League aus

Kroatien trifft in der Nations League am Freitag (20.45 Uhr) auf Österreich und am Montag (20.45 Uhr) in der Neuauflage des WM-Finals von 2018 auf Frankreich. Am 10. Juni geht es für den amtierenden Vizeweltmeister gegen Dänemark, drei Tage später steht das Rückspiel gegen Frankreich auf dem Programm.