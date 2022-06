Street Fighter 6: Gameplay-Trailer enthüllt - und der weiß zu begeistern

Im Rahmen der Sony State of Play am 03.06.2022 enthüllte Capcom neues Material zu Street Fighter 6. Der Trailer zeigt neue Charaktere, Gameplay und einen möglichen Single Player-Modus. Der Titel soll 2023 erscheinen.

Street Fighter 6 Trailer enthüllt Kämpfer

Der Trailer beginnt mit ein paar Kamera-Schwenks, welche die Stadt Metro City zeigen. Diese ist auch der Schauplatz der renommierten Beat ‚em Up-Reihe Final Fight. Erste Gameplay-Szenen suggerieren, dass ihr in der Rolle von Luke, der in Street Fighter V eingeführt wurde, diese Spielwelt erkunden und Gegner vermöbeln könnt. Capcom hat sich also scheinbar die Kritik an dem Vorgänger von Street Fighter 6 zu Herzen genommen und versucht ein Content-reicheres Produkt zu liefern.