Große Bühne für Finaltag der Amateure

Der Finaltag der Amateure ist auf großes Publikumsinteresse gestoßen. Wie die ARD am Freitag mitteilte, verfolgten in der Spitze etwa zwei Millionen Zuschauer am Fernseher und fast 80.000 Fans in den Stadien die Endspiele der Fußball-Landespokalwettbewerbe am 21. Mai.