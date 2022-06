Nations League, Deutschland - England - Phil Forden fällt wegen Corona aus

England muss beim Nations-League-Spiel gegen Deutschland am kommenden Dienstag in München auf Mittelfeldspieler Phil Foden verzichten.

Die englische Fußball-Nationalmannschaft muss beim Nations-League-Spiel gegen Deutschland am kommenden Dienstag in München (ab 20.45 Uhr im LIVEITCKER) auf Mittelfeldspieler Phil Foden verzichten.

Der 22 Jährige wurde positiv auf das Coronavirus getestet, wie Teammanager Gareth Southgate am Freitag mitteilte. Der Profi fällt auch für das Match in Ungarn am Samstag aus.