Bundesliga: Herthas neuer Trainer Sandro Schwarz erklärt Russland-Verbleib mit innerer Zerrissenheit

Seine Entscheidung, bis zum Saisonende in Moskau zu bleiben, hätte „nichts mit Sport, Titeln oder finanziellen Aspekten“ zu tun gehabt, betonte der 43-Jährige: „Es ging einzig und allein darum, den Menschen vor Ort zu helfen.“ Er habe gespürt, dass er in dieser „sehr emotionalen Zeit“ ein „Anker“ für die Leute bei Dynamo gewesen sei.

Neuer Hertha-Coach: „Ich verurteile diesen Angriffskrieg und jegliche Form des Krieges“

„Zukunftsängste, das Gefühl der Abspaltung von der restlichen Welt - das haben alle in meinem Umfeld gespürt“, verriet Schwarz, der seinen Abschied von Dynamo erst nach dem verlorenen Pokalfinale am vergangenen Sonntag bekannt gab. Sein noch zwei Jahre laufender Vertrag wurde vorzeitig aufgelöst. Am Donnerstag hatte Hertha die Verpflichtung des früheren Mainzer Coaches verkündet.