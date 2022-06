Handball-Hammer: THW Kiel reaktiviert Legende Bjarte Myrhol!

THW Kiel: Bjarte Mythol soll helfen, die Pekeler-Lücke zu schließen

„Als ich den Anruf von Geschäftsführer Viktor Szilagyi bekam, musste ich nicht lange überlegen. Wenn ein Klub wie der THW Kiel kurzfristig Unterstützung benötigt, macht man sich auf den Weg“, sagte Myrhol. Kiel kämpft am 18./19. Juni beim Final 4 in Köln um den fünften Gewinn der Königsklasse.

Myrhol hatte nach der Viertelfinal-Niederlage mit Norwegen gegen Dänemark bei Olympia in Tokio seine Karriere beendet. In der Bundesliga hatte der Kreisläufer für die HSG Nordhorn (2006 bis 2009) und die Rhein-Neckar Löwen (2009 bis 2015) gespielt. Er warf in 262 Spielen 292 Tore, mit den Löwen gewann er 2013 den EHF-Cup und erreichte Legenden-Status, seine Trikotnummer 18 wird nicht mehr vergeben.