LoL Prime League Spieltag 2: Schalke & Spandau marschieren, Spring Split Champion wackelt

Der zweite Spieltag der Prime League und somit die erste Wettbewerbswoche ist ausgespielt. Ganze vier Teams sind noch ungeschlagen, darunter die beiden Berliner Rivalen BIG und Eintracht Spandau. Spring Split Champion GamerLegion und Deutschlands bestes Team bei den EU Masters, Unicorns of Love SE, legten einen Fehlstart hin.

Prime League: BIG & Spandau oben auf, Spring Split Champion wankt

In Berlin und Spandau gibt es Grund zu jubeln. Die Hauptstadtclubs starten mit weißer Weste in den Summer Splitt 2022. Am zweiten Spieltag haben sich die Bären gegen die Löwen von PENTA 1860 durchgesetzt, währenddessen die Spandauer einfaches Spiel gegen E WIE EINFACH E-SPORTS hatten. Grund dafür war sicherlich auch der katastrophale Teamfight auf Level 1, bei dem die Eintracht stark gekited hat und besseren Champions-Fokus bewies. Mit 4:0 und einem Goldlead von 1.600 ging es dann auf die Lanes. Trotz einiger Unachtsamkeiten blieb die Eintracht die dominierende Macht und fuhr das Match sicher nach Hause.