Biathlon: Neues Rennen bei Olympia? Plan bei IOC hinterlegt

Das derzeitige Programm der Olympischen Winterspiele beinhaltet elf Biathlon-Rennen. Die IBU will die Wettkämpfe nun um einen zwölften Wettbewerb erweitern.

Insgesamt elf Biathlon-Medaillensätze wurden bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking vergeben. In vier Jahren könnten die Skijäger und Skijägerinnen eine weitere Chance auf Edelmetall bekommen.

Möglicherweise umfasst der Biathlon-Kalender 2026 in Mailand und Cortina d‘Ampezzo folglich zwölf Wettbewerbe. Sprint, Verfolgung, Einzelrennen, Massenstart, Staffeln und die Mixed-Staffel sind bereits ein fester Bestandteil des Programms.

Single-Mixed-Staffel längst im Weltcup dabei

In der Single-Mixed-Staffel laufen - anders als in der normalen Mixed-Staffel - jeweils nur ein Athlet und eine Athletin jedes Verbandes um die Plätze auf dem Podest. Jedes Teammitglied muss sich insgesamt viermal am Schießstand beweisen - abwechselnd im Liegend- und Stehendanschlag.