Bundesliga: Frankfurt verpflichtet Abwehrspieler Buta

Der 25 Jahre alte Rechtsverteidiger kommt zur nächsten Saison ablösefrei vom belgischen Erstligisten Royal Antwerpen und erhält am Main einen Vertrag bis 2026. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Freitag mit.

Die Frankfurter konnten sich in der vergangenen Saison selbst von den Fähigkeiten überzeugen. Schließlich trafen sie in der Gruppenphase der Europa League zweimal aufeinander. Im Hinspiel gewann die SGE mit 1:0 in Antwerpen und im Rückspiel gab es lediglich ein 2:2.