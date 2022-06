DFB-Team in Italien ohne Reus

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss zum Nations-League-Auftakt am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Bologna gegen Europameister Italien auf Marco Reus verzichten. Der Kapitän des Vizemeisters Borussia Dortmund soll nach seinem Infekt aber laut Hansi Flick am Samstag nach Herzogenaurach reisen und ist damit eine Option für den Klassiker gegen England am Dienstag in München.