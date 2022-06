DOSB will Menschenrechte in die Satzung aufnehmen

Weikert für Aufnahme von Menschenrechten in DOSB-Satzung © FIRO/FIRO/SID

Präsident Thomas Weikert will bei der nächsten Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) das Thema Menschenrechte in der Satzung verankern lassen.

Das sagte der Funktionär in einem Interview auf der Webseite des Dachverbands. Weikert, der am Samstag ein halbes Jahr im Amt ist, will zudem bereits im Herbst einen Menschenrechtsbeirat installieren.