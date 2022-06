SC Magdeburg: Geschäftsführer Schmedt hofft auf neue Ära

„Wir haben den Anspruch, kein One-Hit-Wonder zu sein, sondern die Voraussetzungen zu schaffen, auf diesem Niveau weitermachen zu können“, sagte der SCM-Erfolgsarchitekt am Freitagmorgen in einem Interview mit Sportradio Deutschland .

Dieses Niveau halten zu können, sei aber eine „Herausforderung in nicht einfachen Zeiten“, erklärte Schmedt und begründete dies so: „Ich hoffe, dass wir das Corona-Problem weiter im Griff haben. Dann gibt es die Thematik des Ukraine-Krieges. Da sind die Auswirkungen direkt und indirekt auch noch nicht absehbar. Da kommen einige Herausforderungen auf mich, auf uns zu.“ (NEWS: Alles zur Handball-Bundesliga)

Die Meisterfeier der Magdeburger findet am kommenden Sonntag nach dem Heimspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen statt. Nach der Übergabe der Meisterschale durch die Handball-Bundesliga (HBL) „fahren wir auf den Alten Markt am Rathausplatz, und dort werden die Feierlichkeiten sicher auch bis spät in den Abend gehen“, so Schmedt.