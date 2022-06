La Liga: FC Barcelona stellt neues Heimtrikot für die Saison 2022/23 vor

Barcelona stellt das Heimtrikot für die nächste Saison vor. Es kommt zu einem Novum. Schlüpft bald schon Robert Lewandowski in das Trikot?

Der FC Barcelona hat das neue Heimtrikot für die Saison 2022/23 vorgestellt. Erstmals ziert auch der neue Sponsor Spotify in einem edlen Gold-Look das Trikot der Katalanen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zu La Liga)

Der Kragen und die Ärmel sind einfarbig in einem marineblauen Ton gehalten. Die traditionellen Blaugrana-Streifen stehen in Kombination mit dem dunklen Obsidian-Blau, das sowohl bei der Hose als auch den Stutzen wiederzufinden ist.

Ist dies also das Trikot, in das Robert Lewandowski nächste Saison schlüpfen wird? Noch ist der Vertragspoker um Lewandowski, dem FC Bayern und Barca in vollem Gange.